Власти Калужской области раскрыли подробности о подавлении БПЛА

Калужский губернатор Шапша: силы ПВО сбили БПЛА в Малоярославецком районе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат в Малоярославецком районе Калужской области. Такие подробности о подавлении устройства раскрыл губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По данным властей, все произошло в районе 4 часов утра в четверг, 10 августа. Калужский глава подчеркнул, что последствий для людей и инфраструктуры нет.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили два беспилотника — в Калужской области и в районе ЦКАД в Подмосковье. Они двигались на Москву, пояснил он.