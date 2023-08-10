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08:24, 10 августа 2023Россия

Власти Калужской области раскрыли подробности о подавлении БПЛА

Калужский губернатор Шапша: силы ПВО сбили БПЛА в Малоярославецком районе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат в Малоярославецком районе Калужской области. Такие подробности о подавлении устройства раскрыл губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По данным властей, все произошло в районе 4 часов утра в четверг, 10 августа. Калужский глава подчеркнул, что последствий для людей и инфраструктуры нет.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили два беспилотника — в Калужской области и в районе ЦКАД в Подмосковье. Они двигались на Москву, пояснил он.

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    Анна Щербакова
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