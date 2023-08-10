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17:58, 10 августа 2023Из жизни

Женщина обнаружила в полу ванной голову живой собаки

Собака просунула голову в дыру в ванной комнате и испугала хозяев дома

Женщина из США услышала странные звуки из ванной комнаты и обнаружила в дыре в полу голову застрявшей собаки. Об этом случае рассказывает Daily Star.

Киндал Брет с мужем из штата Теннесси недавно стали хозяевами дома и занимались ремонтом ванной комнаты. Как-то ночью Брет услышала странные звуки и решила, что в дом забрались посторонние. Она пошла проверить ванную и на всякий случай включила камеру на телефоне, чтобы заснять злоумышленников. Однако вместо грабителей женщина обнаружила в полу своей ванной живого пса, который просунул голову в дыру и застрял.

На записи Брет удивленно произносит «Это не моя собака», а затем поворачивает объектив в сторону своего питомца, который как ни в чем не бывало проходит мимо хозяйки. Владелица дома убедилась, что вокруг шеи собаки достаточно места, и животное не задыхается, а затем попросила помощи у экстренных служб. Застрявшего пса благополучно освободили, он не пострадал.

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По всей видимости, животное сбежало от хозяев, испугавшись грозы, и спряталось в укромное место под домом Брет. Обнаружив интересную дыру, собака решила проверить, что скрывается за ней. Как только пса вытащили, женщина нашла контакты на ошейнике гостя и позвонила его владельцам.

Брет опубликовала видео в своем аккаунте в TikTok, где оно быстро набрало популярность. Пользователи, выяснив, что с псом все хорошо, начали шутить по поводу произошедшего. Один из них написал: «У вас в полу ванной собачий телепорт?» Другой спросил: «То есть, если я займусь заменой полов в ванной, там начнут расти собаки?»

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok не заметила змею в унитазе и помочилась на нее. После того как женщина обнаружила рептилию в чаше унитаза, она сняла ее на видео.

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    Антонина Черташ
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