Женщина сходила в туалет и после этого заметила змею в унитазе

LADbible: пользовательница TikTok не заметила змею в унитазе и помочилась на нее

Пользовательница TikTok по имени Кристина рассказала, что сходила в туалет, не заметив притаившуюся в унитазе змею. На видео, снятое женщиной, обратило внимание LADbible.

На кадрах видно, как полутораметровая змея рода пантерофис, не двигаясь, лежит в чаше унитаза. Кристина, шокированная тем, что заметила рептилию только после того, как справила нужду, несколько раз кричит: «Я только что помочилась, я только что помочилась!»

За двое суток ролик набрал почти 13 миллионов просмотров. Многие были шокированы увиденным и заявили, что всегда боялись попасть в подобную ситуацию. «Вот почему я каждый раз все проверяю, прежде чем сесть, ведь подобное действительно случается», — написал один из комментаторов.

Пантерофисы — род змей из семейства ужеобразных, обитающих в Северной Америке и на Антильских островах. Длина таких рептилий колеблется от 100 до 250 сантиметров.

Ранее сообщалось, что житель Индии зашел в туалет и обнаружил там огромную кобру. Полутораметровая змея притаилась у кнопки смыва унитаза.