Россиянам дали советы по продаже долларовых сбережений

Эксперт Суверов: частично продать сбережения в долларах по текущему курсу можно

На волне ослабления рубля можно частично продать доллары, так как в ближайшее время курс должен скорректироваться. При этом покупать американскую валюту в надежде на дальнейший рост очень рискованно, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Доллар сейчас «ощутимо перегрет», валюта быстро обновляет рекорды почти за полтора года, поэтому выросла вероятность технической коррекции курса, пояснил стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. С другой стороны, фундаментальные факторы пока на стороне ослабления рубля, и продажа долларов сейчас может не принести максимальной выгоды — вполне вероятен спад курса российской валюты до 100 рублей за доллар, если финансовые власти не предпримут мер по ее поддержке.

Однако, если говорить о покупке долларов с расчетом на их подорожание, такой шаг сопряжен с большими рисками, предупреждает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Покупка и продажа валюты должна быть частью выверенной и продуманной стратегии, которая опирается на относительно устойчивый курс. Сделки на волне панических настроений и высокой волатильности могут привести к большим потерям, заключил эксперт.

Покупать и продавать валютные сбережения всегда нужно, исходя из конкретных задач и целей, и ни в коем случае не стоит тратить на это все свободные средства, напомнил Антонов.

9 августа доллар превысил 97 рублей, а евро — 107 рублей. Bloomberg подсчитал, что рубль подешевел к доллару на 23 процента с начала года, в результате чего вошел в тройку слабейших валют в мире вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Накануне ради поддержки нацвалюты Центробанк в срочном порядке прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Фонда национального благосостояния (ФНБ) — мера будет действовать до конца года.