Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:09, 10 августа 2023Ценности

Анна Седокова снялась в платье с иллюзией голого тела

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» певица Анна Седокова снялась в наряде с иллюзией голого тела. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 40-летняя исполнительница прогуливалась по проезжей части улицы рядом с проезжающими мимо автомобилями. При этом она надела облегающее платье длины макси черного цвета с белым принтом в виде обнаженной женской фигуры. Также знаменитость распустила волосы и дополнила образ серьгами-кольцами и остроносыми туфлями на шпильках с открытой пяткой.

«Конечно, я еще не бегаю, но уже не хромаю», — подписала артистка. Ранее она рассказала поклонникам, что получила компрессионный перелом ноги в двух местах, вследствие чего была вынуждена пользоваться костылями.

Ранее в августе мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в купальнике во время отдыха в Турции. На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость позировала в бикини, белых шлепанцах и солнцезащитных очках.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России. Чем он занимается?

    Ребенок рассказал о насилии и избиениях в российском детском лагере

    В Киево-Печерской лавре допустили разгон верующих водой из шланга

    Российская порнозвезда решила зарабатывать на аренде квартир

    Раскрыта визуально старящая женщин ошибка во внешнем виде

    Врач назвала главную причину неприятного запаха изо рта

    Студентка с матерью выиграли полет в космос

    Дикие животные покусали женщин на популярном туристическом острове

    Российский экс-полицейский получил 8 лет за поддельные документы и наркотики

    В Белоруссии обвинили литовского пограничника в нарушении границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости