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15:39, 10 августа 2023Ценности

Ляйсан Утяшева показала фигуру в бикини

Фото: Telegram-канала Ляйсан Утяшевой

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в купальнике во время отдыха в Турции. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость позировала в бикини, белых шлепанцах и солнцезащитных очках. Жена комика Павла Воли выбрала комплект с топом на косточках с высокой перемычкой и тонкими бретелями, показав стройную фигуру и татуировку на животе. «Отпуск, лето и солнце — это прекрасно», — подписала она кадры.

В свою очередь, подписчики оценили внешний вид ведущей в комментариях. «Какая красивая картинка! Восхищаюсь!», «Красотка Ляйсан», «Невероятная», — высказались пользователи сети.

Ранее в августе российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала откровенные фото с отдыха. 54-летняя знаменитость снялась на пляже в зеленом бикини отечественного бренда Lavarice, которое состояло из топа с соединенными металлическим кольцом чашками и трусов с заниженной талией.

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    Карина Черных
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