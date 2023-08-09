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15:48, 9 августа 2023Ценности

54-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини на пляже

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость снялась на пляже в зеленом бикини отечественного бренда Lavarice, которое состояло из топа с соединенными металлическим кольцом чашками и трусов с заниженной талией. Образ она дополнила массивными солнцезащитными очками, платьем-рубашкой в бело-голубую полоску и украшениями российской марки Muko Jewelry.

«Такой отдых оставляет следы — плюс два килограмма», — подписала пост Бондарчук.

В свою очередь поклонники оценили ее внешний вид в комментариях. «Вас никакие килограммы не испортят», «Два килограмма добавят вам шарма, вы прекрасны в моменте», «Божественна», «Секси», — восхитились пользователи сети.

Ранее в августе российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике после похудения. На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша предстала в неоновом розовом бикини, которое состояло из топа с лямками на шее и низкой перемычкой и стрингов V-образной формы.

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    Карина Черных
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