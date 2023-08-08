Оксана Самойлова показала фигуру в бикини после похудения

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике после похудения. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша предстала в неоновом розовом бикини, которое состояло из топа с лямками на шее и низкой перемычкой и стрингов V-образной формы. При этом предпринимательница отметила, что за неделю во время отпуска она похудела примерно на четыре килограмма, однако осталась недовольна такими изменениями.

«Я снова тощая, и меня это ужасно бесит. (...) Я нахожу это отвратительным», — заявила автор поста, подчеркнув, что собирается вновь набрать вес.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, что ее семье пришлось провести отпуск в больнице из-за проблем со здоровьем. «Это отпуск из серии "спасибо, что живой"», — пояснила знаменитость.