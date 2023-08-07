Оксана Самойлова описала отпуск своей семьи фразой «спасибо, что живой»

Оксана Самойлова рассказала, что ее семья провела отпуск в больнице

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что ее семье пришлось провести отпуск в больнице из-за проблем со здоровьем. Она пожаловалась на это в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам звезды, почти всем членам ее семьи стало плохо во время отдыха. «Мы так еще никогда не отдыхали. Макс — уши. Лея — блюет. У Майи — уши плюс тошнота. Мне просто *** был, даже говорить не хочу об этом, сегодня первый день, когда я в себе более-менее», — пожаловалась инфлюэнсер.

Кроме того, по словам Самойловой, у ее мужа был «солнечный лишай» и ему тоже пришлось ехать в больницу. «Это отпуск из серии "спасибо, что живой"», — такой фразой описала отдых своей семьи знаменитость.

Ранее бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) отправилась с ним и двумя детьми в поездку на пляжный курорт Таиланда Пхукет и рассказала, что пережила во время отдыха «самый страшный ужас в жизни». По словам звезды, ее семья путешествовала по острову на машине. Туристы заблудились и остановились, чтобы развернуться, а в это время на них напал таец с ружьем.