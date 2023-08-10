Дрон-камикадзе ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна под Курском

Shot: дрон ВСУ атаковал комбинат по переработке зерна в курском поселке Теткино

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал комбинат по переработке зерна в поселке Теткино Курской области. О происшествии стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, предпринятая противником атака оказалась безуспешна. Беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината под Курском.

В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле также выявлено не было.

7 августа сообщалось, что у населенного пункта Кондратовка Курской области посадили летевший с Украины беспилотник.

Тогда подчеркивалось, что устройство обнаружили и посадили при помощи системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого обломки уничтоженного дрона упали недалеко от деревни Степановка в Рыльском районе Курской области.