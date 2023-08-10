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10:23, 10 августа 2023Мир

В Эквадоре объявлено ЧП из-за убийства кандидата в президенты

Президент Эквадора объявил режим ЧП после убийства Фернандо Вильявисенсио

Фото: Karen Toro / Reuters

В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом в своем обращении заявил действующий глава государства Гильермо Лассо, его цитирует ТАСС.

Президент объявил, что режим ЧП будет длиться 60 дней. «Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны, свободные и демократические выборы», — заявил глава южноамериканского государства.

Кандидата в президенты Эквадора на выборах 2023 года убили после предвыборной встречи. Политик погиб от трех выстрелов в голову. Уточнялось, что в результате происшествия пострадали еще восемь человек.

Позже силовики ликвидировали подозреваемого в убийстве Фернандо Вильявисенсио. Его серьезно ранили во время задержания.

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    Варвара Кошечкина
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