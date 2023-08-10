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17:14, 10 августа 2023Из жизни

Сбежавший страус Степа устроил хаос в Ленобласти и попал на видео

Страус Степа сбежал от дрессировщицы и устроил хаос в дачных поселках Ленобласти

Сбежавший от хозяйки-дрессировщицы страус по имени Степа устроил хаос в нескольких дачных поселках в Ленинградской области. Его приключения попали на видео, которым поделился Telegram-канал «Mash на Мойке».

Птица вырвалась на свободу с участка дрессировщицы Ларисы Линер. Женщина держит у себя целый зверинец: среди ее питомцев павлины, верблюды, кошки, собаки, а также годовалый страус Степа. Ночью его напугал начавшийся по соседству пожар. Запаниковавшая птица выклевала дыру в вольере и стала бегать по округе, распугивая соседей.

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Утром Линер удалось найти Степу, он даже подошел к хозяйке. Она успела накинуть на страуса недоуздок, но Степан вырвался, едва не сломав дрессировщице палец.

Жители развернули целую спасательную операцию, чтобы вернуть дрессированную птицу домой. Они обратились в СМИ, писали объявления в соцсетях и обращались в экстренные службы. В итоге Степу удалось поймать в СНТ «Ягодки» и обезвредить. Дрессировщица утверждает, что страус оголодал, выбился из сил и очень напуган.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok не заметила змею в унитазе и помочилась на нее. После того как женщина обнаружила рептилию в чаше унитаза, она сняла ее на видео.

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    Антонина Черташ
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