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14:33, 10 августа 2023Бывший СССР

Эстония передаст Украине огнестрельное оружие и боеприпасы

Эстония передаст Украине 150 единиц ручного огнестрельного оружия с боеприпасами

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура передать огнестрельное оружие и боеприпасы Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии, пишет РИА Новости.

«Мы снова нашли возможность помочь Украине. На этот раз Киеву будут отправлены 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему», — приводит пресс-служба слова главы эстонского оборонного ведомства.

В заявлении указывается, что сторонникам Киева следует нарастить темпы оказания военной помощи и уделить внимание улучшению собственной оборонной промышленности. При этом в Минобороны Эстонии не уточнили, в какие сроки и какое именно оружие будет передано Украине.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об увеличении военной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) до трех процентов ВВП страны. Она также призвала государства, входящие в НАТО, последовать примеру Эстонии.

В июне сообщалось, что правительство Эстонии передаст на нужды ВСУ четвертый полевой госпиталь и другое оборудование. По словам Певкура, в пакет военной помощи войдут средства защиты от дронов, а также оборудование для парамедиков и саперов.

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