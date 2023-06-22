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15:25, 22 июня 2023Бывший СССР

Правительство Эстонии передаст ВСУ полевой госпиталь

Министр обороны Эстонии Певкур сообщил о передаче Украине четвертого полевого госпиталя
Ханно Певкур

Ханно Певкур. Фото: Virginia Mayo / AP

Правительство Эстонии передаст на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) четвертый полевой госпиталь и другое оборудование. Об этом сообщил министр обороны республики Ханно Певкур, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас, во время контрнаступления, помощь Украине важна как никогда, особенно важна медицинская помощь. Мы отправляем на Украину уже четвертый полевой госпиталь в сотрудничестве с Исландией», — заявил Певкур.

Кроме того, по словам министра, в пакет военной помощи войдут средства защиты от дронов, а также оборудование для парамедиков и саперов.

Ранее бывший глава внешней разведки Эстонии Райнер Сакс призвал не ждать быстрого прогресса от украинского контрнаступления. По его словам, ВСУ осторожно пытались прорвать линию обороны россиян в трех местах, но не очень энергичными маневренными частями, а артиллерийским огнем.

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    Алевтина Запольская
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