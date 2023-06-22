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09:38, 22 июня 2023Бывший СССР

В Эстонии призвали не ждать быстрого прогресса от контрнаступления ВСУ

Экс-глава разведки Эстонии Сакс призвал не ждать быстрого прогресса контрнаступления ВСУ

Фото: Libkos / AP

Экс-глава внешней разведки Эстонии Райнер Сакс призвал не ждать быстрого прогресса от контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Postimess.

По его словам, украинские военные осторожно пытались прорвать линию обороны россиян в трех местах, но не очень энергичными маневренными частями, а артиллерийским огнем. «Так что очень быстрого и глубокого прогресса от такой атаки я бы не ждал», — заявил он.

По мнению Сакса, украинские войска сейчас, скорее, пытаются «проредить» российские силы.

Ранее военная разведка Эстонии сообщила, что на текущей неделе ВСУ продолжат поиск в позициях россиян и контрнаступление будет отложено. Кроме того, отметил он, украинские военные потеряли около 10 процентов предоставленной Западом техники.

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    Алевтина Запольская
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