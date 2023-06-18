Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:39, 18 июня 2023Мир

Военная разведка Эстонии высказалась о сроках контрнаступления ВСУ

Начальник разведцентра Эстонии Гросберг: контрнаступления ВСУ не будет на следующей неделе

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Военная разведка Эстонии высказалась о сроках контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам начальника разведцентра Эстонских сил обороны полковника Марго Гробсерга, контрнаступления не будет на следующей неделе, передает ERR.

«Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней. На следующей неделе продолжится поиск слабых мест в позициях русских и, вероятно, на всем протяжении фронта», — выразил мнение офицер.

Гробсерг добавил, что контрнаступление будет отложено в том числе из-за того, что украинские военные потеряли порядка десяти процентов от переданной Западом техники.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина была вынуждена начать попытки контрнаступления. Он рассказал, что срочность связана с тем, что украинские власти должны будут показать хоть какой-то результат перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Военная разведка Эстонии высказалась о сроках контрнаступления ВСУ
    Президент ЮАР призвал Россию и Украину начать мирные переговоры
    Стало известно о желании Киева добиться новых санкций против России
    Назван способ избежать сердечного приступа
    В Херсонской области заявили о нехватке у ВСУ людей для контрнаступления
    Virgin Galactic объявила о начале коммерческих суборбитальных полетов
    В Кремле оценили вероятность переговоров России и Украины
    В Запорожье сообщили об упреждающем ударе российской авиации по позициям ВСУ
    Путин напомнил об отказе Украины вести переговоры с Россией
    Песков заявил о желании России закончить военный конфликт на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.