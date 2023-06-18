Военная разведка Эстонии высказалась о сроках контрнаступления ВСУ

Начальник разведцентра Эстонии Гросберг: контрнаступления ВСУ не будет на следующей неделе

Военная разведка Эстонии высказалась о сроках контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам начальника разведцентра Эстонских сил обороны полковника Марго Гробсерга, контрнаступления не будет на следующей неделе, передает ERR.

«Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней. На следующей неделе продолжится поиск слабых мест в позициях русских и, вероятно, на всем протяжении фронта», — выразил мнение офицер.

Гробсерг добавил, что контрнаступление будет отложено в том числе из-за того, что украинские военные потеряли порядка десяти процентов от переданной Западом техники.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина была вынуждена начать попытки контрнаступления. Он рассказал, что срочность связана с тем, что украинские власти должны будут показать хоть какой-то результат перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля

