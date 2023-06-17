Военный эксперт объяснил срочность контрнаступления ВСУ

Дандыкин: Украина пошла в контрнаступление в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе

Украина была вынуждена начать попытки контрнаступления. Это «Известиям» объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он рассказал, что срочность связана с тем, что украинские власти должны будут показать хоть какой-то результат перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. «Конечно, ВСУ что-то предпримут, но везде создана оборона, к первой линии которой они даже не подошли», — отметил аналитик.

Дандыкин добавил, что украинское командование сейчас пытается выявить бреши в российских позициях, но силы ВСУ уже начали таять, в частности, войска лишились трети техники. «Какие возможности? Просто набирать людей и тут же их бросать в бой», — резюмировал он.