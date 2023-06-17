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01:26, 17 июня 2023Бывший СССР

В Запорожье контрнаступление ВСУ назвали крайне неудачным для Украины

«Известия»: Евгений Балицкий назвал контрнаступление ВСУ крайне неудачным для Украины

Контрнаступление Украины в сторону Запорожской области проходит неудачно для самих Вооруженных сил страны (ВСУ) и неэффективно из-за низкой слаженности их подразделений. Об этом заявил в интервью «Известиям» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Они кричали об этом больше, чем по итогу эти действия возымели какой-то реальный эффект: слаженность низкая, военная техника неэффективно используется в принципе, потому что — чего стоит их дорогой танк, а чего стоит наша «тэшка», по большому счету? По деньгам он в разы дороже, а в эксплуатации тяжелей», — сказал Балицкий.

Он также предрек низкую эффективность западных танков в боях на территории области, поскольку даже после незначительных повреждений танк придется транспортировать в Польшу для ремонта, что несет тяжелые логистические затраты. «Его надо вытащить с поля боя, а это значит — попасть под обстрел», — добавил врио главы региона, назвав это «самоубийственной историей».

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Балицкий напомнил о мощных укреплениях и опорниках через каждые семь километров, поэтому украинские военные в любом случае увязнут и будут у российских войск как на ладони под авиацией.

Ранее Евгений Балицкий спрогнозировал, что на запорожском фронте войска Украины будут «переварены» и «разобраны на атомы» российскими силами через месяц-полтора, то есть ближе к августу.

В июне Балицкий также указал, что ВСУ показали низкий уровень подготовки в ходе атаки на запорожском фронте. «Противник показал себя неслаженно и некачественно, хваленая натовская подготовка не помогла», — оценил он действия Украины.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Марина Совина
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