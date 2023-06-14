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15:31, 14 июня 2023Бывший СССР

Уровень подготовки ВСУ при наступлении на запорожском фронте оценили

Балицкий назвал низким уровень подготовки ВСУ при наступлении на запорожском фронте

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) показали низкий уровень подготовки в ходе наступления на запорожском фронте. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Противник показал себя неслаженно и некачественно, хваленая натовская подготовка не помогла. Хотя 47-я механизированная бригада ВСУ была одной из самых сильных», — оценил действия противника Балицкий.

Он добавил, что две из четырех бригад ВСУ на запорожском направлении не дошли до первой линии обороны Вооруженных сил (ВС) России. При этом на васильевском направлении из сотни украинских танков до линии обороны дошли 26, включая американские бронемашины.

Балицкий назвал отличной работу российской авиации и отметил точную работу реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». «Противник в первый день понес потери больше трехсот человек. Три роты мы уработали за несколько часов», — заключил врио главы региона.

Ранее стало известно о новой атаке ВСУ в Запорожской области. «Противник предпринял попытку атаковать наши позиции при помощи танка и пехоты, но был обнаружен и уничтожен», — рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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    Алевтина Запольская
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