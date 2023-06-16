Балицкий: Россия «разберет на атомы» войска Украины на запорожском направлении к августу

На запорожском фронте войска Украины будут «переварены» и «разобраны на атомы» российскими силами через месяц-полтора, то есть ближе к августу. Такой прогноз сделал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram.

По его словам, в последнее время войска Украины пытаются прорвать российскую оборону на запорожском направлении. При этом пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не заняли ни одной стратегически важной точки. В связи с этим Балицкий предположил, что на этом фронте российские военные просто «переварят» украинскую армию через месяц-полтора.

«Мы измотаем противника, — продолжил Балицкий, говоря о возможном разгроме ВСУ. — Пока что все идет, на мой взгляд, по вероятному правильному для нас сценарию».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что на запорожском направлении ВСУ, возможно, будут проводить «мясные атаки», то есть с использованием большого количества пехоты. Он отметил, что сейчас под Ореховом войска Украины обстреливают российские позиции. Российской армии приходится оставаться в готовности.

В июне Балицкий также указал, что ВСУ показали низкий уровень подготовки в ходе атаки на запорожском фронте. «Противник показал себя неслаженно и некачественно, хваленая натовская подготовка не помогла», — оценил он действия Украины.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.