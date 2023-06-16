Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 16 июня 2023Бывший СССР

Власти спрогнозировали разгром ВСУ на запорожском направлении к августу

Балицкий: Россия «разберет на атомы» войска Украины на запорожском направлении к августу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На запорожском фронте войска Украины будут «переварены» и «разобраны на атомы» российскими силами через месяц-полтора, то есть ближе к августу. Такой прогноз сделал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram.

По его словам, в последнее время войска Украины пытаются прорвать российскую оборону на запорожском направлении. При этом пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не заняли ни одной стратегически важной точки. В связи с этим Балицкий предположил, что на этом фронте российские военные просто «переварят» украинскую армию через месяц-полтора.

«Мы измотаем противника, — продолжил Балицкий, говоря о возможном разгроме ВСУ. — Пока что все идет, на мой взгляд, по вероятному правильному для нас сценарию».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что на запорожском направлении ВСУ, возможно, будут проводить «мясные атаки», то есть с использованием большого количества пехоты. Он отметил, что сейчас под Ореховом войска Украины обстреливают российские позиции. Российской армии приходится оставаться в готовности.

В июне Балицкий также указал, что ВСУ показали низкий уровень подготовки в ходе атаки на запорожском фронте. «Противник показал себя неслаженно и некачественно, хваленая натовская подготовка не помогла», — оценил он действия Украины.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Русские хакеры напали на сотни западных компаний и госорганы. Среди их жертв — «Би-би-си», Shell и Минэнерго США
    Россиянам назвали оптимальную разницу между температурой дома и на улице
    Путин заявил о необходимости повысить ориентированность вузов на результат
    В НАТО не смогли согласовать план обороны на случай войны с Россией
    Путин заявил о просьбах российского бизнеса не пускать ушедшие компании обратно
    Филипп Киркоров проигнорировал просьбу фаната на инвалидном кресле сделать фото
    Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail
    В МИД Польши прокомментировали инцидент с делегацией президента ЮАР
    Путин заявил о конце уродливой неоколониальной международной системы
    Жена Ширвиндта продемонстрировала фигуру в купальнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.