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18:25, 28 июня 2023Бывший СССР

Эстония увеличит военную поддержку ВСУ

Премьер Эстонии Каллас заявила об увеличении военной поддержки ВСУ до трех процентов ВВП

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об увеличении военной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) до трех процентов ВВП страны. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Она призвала государства, входящие в НАТО, последовать примеру Эстонии и добавила, что боевые действия не территории Украины будут продолжаться, пока в Москве не начнут «уважать государственность Украины».

Ранее Каллас пообещала сюрприз по поводу членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.

27 июня Эстония объявила о создании юридической схемы, которая позволит использовать замороженные российские активы для передачи Украине. В ближайшее время план должен получить одобрение правительства.

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    Алевтина Запольская
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