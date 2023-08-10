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15:59, 10 августа 2023Россия

ВСУ обстреляли деревню в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт: деревня Заболотовка подверглась обстрелу ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Деревня Заболотовка Глушковского района Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По данным властей, было зафиксировано восемь прилетов. В результате происшествия никто не пострадал, отметил курский глава.

«Повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей», — пояснил Старовойт. Он также пообещал оказать собственникам помощь.

До этого сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна в поселке Теткино Курской области.

В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле также выявлено не было.

Еще раньше у курского населенного пункта Кондратовка посадили летевший с Украины беспилотник.

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    Анна Щербакова
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