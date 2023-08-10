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20:13, 10 августа 2023Россия

В Совфеде заявили о подготовке НАТО к открытию второго фронта

Сенатор Ковитиди: НАТО готовится к активизации из-за краха контрнаступления ВСУ
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Повышение активности военного блока НАТО вблизи границ Союзного государства связано с крахом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила РИА Новости член Совфеда Ольга Ковитиди.

«Для сохранения "лица" НАТО готовится к открытию второго фронта и активизации на западном направлении», — сказала она, подчеркнув, что это отметает последние сомнения в милитаристских намерениях альянса.

Об агрессивных планах НАТО свидетельствует, в частности, готовность недавно присоединившейся к блоку Финляндии разместить войска альянса на своей территории, отметила Ковитиди. «НАТО готовится к войне, все это создает серьезные риски союзной безопасности, которые надо предвидеть, для того, чтобы в последующем нейтрализовать», — заключила сенатор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планах Польши оккупировать Западную Украину. По его словам, активизация закупок Варшавой вооружения создает дополнительные риски для Москвы. Польша «превратилась в главный инструмент антироссийской политики США», подчеркнул он.

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    Алан Босиков
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