Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 9 августа 2023Мир

Шойгу предупредил о планах Польши по оккупации Западной Украины

Шойгу: Польша планирует создать соединение для оккупации Западной Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша планирует создать польско-украинское соединения якобы для усиления безопасности, а на самом деле для оккупации Западной Украины. Об этом предупредил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, сообщает ТАСС.

«Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — заявил он.

Глава Минобороны также назвал риски для России из-за закупок вооружения Польшей. По его словам, Варшава начала закупки вооружений в США, Великобритании и Южной Корее, что создает дополнительные риски для Москвы. Он добавил, что Польша «превратилась в главный инструмент антироссийской политики США».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Польши рассчитывают вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок» страны. Планы польских лидеров он назвал реваншистскими. По его словам, Варшава также хотела бы заполучить часть белорусских земель.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи проверят версию о диверсии на заводе в Сергиевом Посаде

    Арендатору склада в Сергиевом Посаде до взрыва было объявлено предостережение

    В России оценили возможность роста цен на красную рыбу

    Производство оптики на территории взорвавшегося завода под Москвой опровергли

    Обозначен срок завершения испытаний российского тяжелого «Партизана»

    Власти оценили версию об атаке БПЛА на Сергиев Посад

    На Украине лишили мандата проживающего на Кипре депутата

    Туристка неудачно прыгнула в море и оказалась с осколками кости в спинном мозге

    Россиянам раскрыли способы сохранить обувь чистой надолго

    Трех человек извлекли из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости