Шойгу предупредил о планах Польши по оккупации Западной Украины

Шойгу: Польша планирует создать соединение для оккупации Западной Украины

Польша планирует создать польско-украинское соединения якобы для усиления безопасности, а на самом деле для оккупации Западной Украины. Об этом предупредил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, сообщает ТАСС.

«Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — заявил он.

Глава Минобороны также назвал риски для России из-за закупок вооружения Польшей. По его словам, Варшава начала закупки вооружений в США, Великобритании и Южной Корее, что создает дополнительные риски для Москвы. Он добавил, что Польша «превратилась в главный инструмент антироссийской политики США».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Польши рассчитывают вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок» страны. Планы польских лидеров он назвал реваншистскими. По его словам, Варшава также хотела бы заполучить часть белорусских земель.