СКР возбудил дело против россиянина за выстрел в купающегося мальчика из ружья

СК: в ХМАО возбуждено дело против пенсионера, ранившего купающегося мальчика

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — Югре возбудили дело против 69-летнего местного жителя, который выстрелил в несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 8 августа пенсионер во время охоты на лодке на реке Северная Сосьва около деревни Кимкъясу выстрелил из гладкоствольного ружья в водоем и попал в мальчика, который купался. Пуля попала в голову.

Ранее стало известно, что мужчине показалось, что он заметил гусей, плавающих у берега. Пенсионер, осознав, что попал в школьника, бросил ружье в воду. Мальчика с огнестрельным ранением госпитализировали в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия») УК РФ.