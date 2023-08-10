Нейрохирург перечислил привычки для сохранения молодости и здоровья

Нейрохирург Осборн назвал нужные для сохранения здоровья витамины

Лучший способ увеличить продолжительность жизни — это снизить риск сердечных приступов и инсультов, уверен нейрохирург Бретт Осборн. Ежедневные привычки для достижения этой цели он перечислил изданию Fox News.

Осборн посоветовал прислушиваться к организму, даже если лечащий врач не выявил тревожных признаков. Так, по его словам, людям с диабетом, высоким кровеносным давлением и семейной историей инсультов и инфарктов нужно регулярно отслеживать уровни липидов и холестерина в крови. Также он рекомендовал проверять значения С-реактивного белка, который часто повышен у людей с ожирением и является фактором риска ишемической болезни сердца, гипертонии и диабета второго типа. Полезными для предотвращения старческих болезней, по словам врача, являются сведения об уровне гомоцистеина, гликированного гемоглобина и витамина D3.

Кроме того, Осборн рекомендовал регулярно принимать пищевые добавки для сохранения молодости и здоровья. Среди препаратов, которые помогают предотвратить окислительный стресс и хроническое воспаление, он назвал жирные кислоты Омега-3, ресвератрол, экстракт зеленого чая, куркумин, витамины группы В, С, Е, D3, а также магний и пребиотики.

Добавки не вылечат повышенный уровень сахара в крови, кровяное давление, подагрический артрит и гипертонию. Только вы можете это сделать. Однако правильный режим приема добавок может оптимизировать работу организма, чтобы лечение приносило максимальную пользу Бретт Осборн нейрохирург

Не менее важными привычками для сохранения молодости, по словам нейрохирурга, являются спорт и правильное питание. Он отметил, что физические нагрузки помогают поддерживать в хорошей форме не только тело, но и мозг, поскольку во время выполнения упражнений формируются связи между нейронами. «Это помогает предотвратить такие заболевания, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера», — объяснил Осборн.

Также он посоветовал употреблять в пищу больше овощей и отслеживать гликемический уровень продуктов для контроля потребляемого сахара.

Ранее американский врач-психиатр, изучающий вопросы старения, Марк Хайман перечислил полезные привычки для сохранения молодости. По его словам, он каждый день просыпается в шесть утра, медитирует 20 минут, после чего пьет кофе и начинает работать.