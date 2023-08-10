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15:57, 10 августа 2023Бывший СССР

На Украине чиновника задержали за кражу лодок ВСУ

«Страна.ua»: на Украине чиновника задержали за кражу лодок для военных

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На Украине задержали главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко. Чиновника заподозрили в краже лодок, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были использовать для форсирования Днепра. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что, помимо кражи лодок, Мельниченко подозревают в совершении ряда других преступлений. По данным издания, чиновник является членом партии мэра Одессы Геннадия Труханова.

Ранее депутата Верховной Рады Александра Дубинского заподозрили в служебном подлоге для выезда за пределы страны. При этом предполагается, что дело в отношении него является политическим заказом, а власти Украины таким образом пытаются пресечь его оппозиционную деятельность.

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    Алевтина Запольская
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