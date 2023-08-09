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13:12, 9 августа 2023Бывший СССР

Обвинившего Зеленского в аморальности депутата заподозрили в подлоге

Обвинившего Зеленского в аморальности депутата Дубинского заподозрили в подлоге

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который обвинял президента Украины Владимира Зеленского в аморальности, заподозрили в служебном подлоге для выезда за пределы страны. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что его подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на их основании нардеп выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение, который самостоятельно покидал Украину 26 июня и вернулся 11 июля. По данным следствия, Дубинский въехал в республику 27 июля.

Отмечается, что депутату удалось посетить Италию, Хорватию и Испанию. Дубинский в Telegram подтвердил информацию об объявлении подозрения. Он назвал это политическим заказом, а также выразил уверенность, что дело развалится.

Ранее нардеп заявил об обысках Службы безопасности Украины (СБУ) у его помощника по заказу властей. До этого Дубинский обвинил Зеленского и главу офиса президента Андрея Ермака в аморальности в ответ на следственные мероприятия, которые проходили у него. Он также назвал обвинения надуманными. Дубинский считает, их целью является прекращение его оппозиционной деятельности.

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    Кристина Есикова
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