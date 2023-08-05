Депутат Рады заявил об обысках СБУ у его помощника

Депутат Рады Дубинский заявил об обысках СБУ у его помощника по заказу властей

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил об обысках Службы безопасности Украины (СБУ) у его помощника по заказу властей. Соответствующее заявление появилось в его Telegram-канале.

Он заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак «в попытке не дать распространить информацию о своем участии в подготовке публикации пленок Байден — Порошенко и последующей их легализации через следственную комиссию Верховной рады» дали команду СБУ и Государственному бюро расследований (ГБР) продолжать давление на него и его помощников.

«В данный момент опергруппой СБУ/ДБР проводится попытка несанкционированного обыска у одного из моих официальных помощников. Едем на место событий с адвокатом», — заявил депутат.

Ранее Дубинский обвинил Зеленского и Ермака в аморальности в ответ на обыски. Он назвал надуманными обвинения, которые призваны прекратить его оппозиционную деятельность, в том числе критику Зеленского, Ермака и других чиновников, а также освещение многомиллиардных коррупционных схем. Депутат добавил, что будет отстаивать свою правоту в суде и продолжит деятельность.

В мае 2020 года в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уголовное дело о государственной измене. Поводом стала аудиозапись, на которой, как утверждается, Джо Байден предлагал тому миллиард долларов США за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.