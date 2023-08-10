Военный аналитик раскрыл главную цель атак ВСУ по Москве

Аналитик Джерелиевский: ВСУ ищут слабые стороны в воздушной защите Москвы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ищут слабые стороны в воздушной защите Москвы через запуск беспилотников, чтобы предпринять массированную атаку из десятка дронов. Об этом рассказал в интервью URA.RU военный эксперт аналитик Борис Джерелиевский.

«Сегодня опять были попытки атаковать столицу дронами, но они были пресечены. Они как будто прощупывают систему воздушной обороны Москвы, потому что постоянно эти беспилотники-камикадзе заходят с разных направлений», — предположил он.

По его мнению, после того, как ВСУ «найдут или предположат, что где-то есть наиболее уязвимые места, может быть предпринята достаточно массированная атака беспилотниками-камикадзе».

Эксперт подчеркнул, что никакого военного результата такая атака не даст, ведь большая часть из них будет сбита, но это будет попытка спровоцировать панику среди населения.

По словам Джерелиевского, яркую активность в контрнаступлении ВСУ могут показать на российских границах. Помимо этого, другим наиболее вероятным вариантом будет усиление террористической активности на Черном море, также подчеркнул эксперт.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два ударных беспилотника, летящих в сторону Москвы. По его информации, один дрон был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД около 4:00 утра четверга, 10 августа.

Кроме того, ранее стало известно, что в московском аэропорту Внуково введен план «Ковер».