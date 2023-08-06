Военный эксперт призвал отвечать на каждую атаку БПЛА ВСУ ракетой по Киеву

Эксперт Тимошенко призвал отвечать на каждую атаку БПЛА ВСУ ракетой по Киеву

Военный эксперт и полковник в отставке Михаил Тимошенко призвал Вооруженные силы России (ВС РФ) отвечать на каждую атаку БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой по Киеву. Об этом он сообщил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Он добавил, что украинские военные намерены посеять панику среди российского населения, а также высказал предположение, что ряд беспилотников запускали с территории Украины.

«Пришел мерзавец в лес, снял рюкзак, достал его оттуда, собрал и запустил. Как с этим бороться? Если проверять каждого, то город будет парализован, а этого и добиваются, паники. Отвечать можно как? Неконтактно, то есть асимметрично. Вы нам беспилотник — мы вам удар по Киеву ракетой. Как будет воспринято? Понятное дело, что будет визг и вопль в прессе, а как еще? Чтобы убедить, что не нужно шалить», — подчеркнул Тимошенко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов высказал предположение, что за попыткой атаковать Москву беспилотником в воскресенье, 6 августа, стоит Украина.

В Министерстве обороны России ранее подтвердили попытку атаки беспилотника на Москву и рассказали, что дрон уничтожили в Подольском районе, пострадавших нет.