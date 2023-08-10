Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мари Боузкова
Сегодня
20:30 (Мск)
Дарья Касаткина
Монреаль
Лоренцо Музетти
Сегодня
21:00 (Мск)
Даниил Медведев
Торонто
Жальгирис
Сегодня
19:00 (Мск)
Хеккен
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Балтика
Фонбет Кубок России|Группа C
Будё-Глимт
Сегодня
19:00 (Мск)
Пюник
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
Сегодня
20:00 (Мск)
БАТЭ
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
17:24, 10 августа 2023Спорт

Стало известно о намерении Мбаппе остаться в ПСЖ

Le Parisien: Килиан Мбаппе сообщил руководству ПСЖ о намерении остаться в клубе

Фото: Panoramic Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Французский нападающий Килиан Мбаппе намерен остаться в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) до окончания срока контракта. Об этом стало известно Le Parisien.

По информации источника, футболист уже сообщил о своем решении президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи. Отмечается, что разговор состоялся на тренировочной базе команды 8 августа.

Ранее Foot Mercato стало известно, что ПСЖ убрал постер с Мбаппе с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс». Также сообщалось, что в том случае, если 24-летний игрок останется во французской команде, он пропустит весь сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о недостатке времени у украинцев для контрнаступления

    В ДНР назвали самые горячие направления фронта

    На популярном курорте Европы мужчины побили туристку за место на шезлонге

    Европейской стране предрекли экологическую катастрофу

    Популярный комик рассказал о слезах из-за приглашения на шоу Харламова

    Скандальная звезда «Золушки» лишится дома из-за забастовки актеров

    Рианна родила дочь

    Стало известно о намерении Мбаппе остаться в ПСЖ

    Президент Зимбабве пообещал всем голосующим за его партию попадание в рай

    Стилист перечислил модные варианты окрашивания волос для женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости