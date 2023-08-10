Стало известно о намерении Мбаппе остаться в ПСЖ

Le Parisien: Килиан Мбаппе сообщил руководству ПСЖ о намерении остаться в клубе

Французский нападающий Килиан Мбаппе намерен остаться в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) до окончания срока контракта. Об этом стало известно Le Parisien.

По информации источника, футболист уже сообщил о своем решении президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи. Отмечается, что разговор состоялся на тренировочной базе команды 8 августа.

Ранее Foot Mercato стало известно, что ПСЖ убрал постер с Мбаппе с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс». Также сообщалось, что в том случае, если 24-летний игрок останется во французской команде, он пропустит весь сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.