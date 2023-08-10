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00:57, 10 августа 2023Мир

В МИД назвали условия для возобновления зерновой сделки

МИД РФ: возобновление зерновой сделки возможно после выполнения условия России

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин назвал условия для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, позиция Москвы остается прежней. «Сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам», — сказал он.

По словам Галузина, после этого возможно рассмотрение возобновления черноморской инициативы «и только в соответствии с заявленными гуманитарными целями».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении добиться возобновления зерновой сделки. По его словам, Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

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    Марина Совина
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