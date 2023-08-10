В МИД назвали условия для возобновления зерновой сделки

МИД РФ: возобновление зерновой сделки возможно после выполнения условия России

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин назвал условия для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, позиция Москвы остается прежней. «Сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам», — сказал он.

По словам Галузина, после этого возможно рассмотрение возобновления черноморской инициативы «и только в соответствии с заявленными гуманитарными целями».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении добиться возобновления зерновой сделки. По его словам, Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

