В Минобороны рассказали о ходе наступления российских войск

МО РФ: российские войска в ходе наступления улучшили позиции под Харьковом

Российские войска в ходе наступления улучшили позиции в Харьковской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнили в МО, речь идет о купянском направлении спецоперации. Конашенков отметил, что в наступлении принимали участие штурмовые отряды западной группировки войск.

Оборонное ведомство сообщило, что позиции Вооруженных сил улучшились по переднему краю.

Ранее сообщалось, что жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться из-за российского наступления. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

Минобороны России с начала августа сообщает об успехах Вооруженных сил РФ на купянском направлении в Харьковской области.

