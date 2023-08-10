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08:34, 10 августа 2023Ценности

Названо дешевое средство для борьбы с желтыми пятнами на наволочках

Эксперт по уборке Лущикова: кислородный пятновыводитель удалит пятна с наволочек

Фото: Unsplash

Руководитель клининговой компании «Просто Чисто» Татьяна Лущикова назвала дешевое средство для борьбы с желтыми пятнами на наволочках. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По ее словам, удалить грязь с изделий поможет кислородный пятновыводитель. Так, перед началом стирки в машине наволочки необходимо замочить в теплой воде. После этого нужно добавить одну мерную ложку упомянутого средства.

«Кислородный пятновыводитель хорошо убирает даже застаревшие пятна и стоит недорого», — заключила эксперт по уборке.

Ранее автор блога «Любовь и лайфхаки. Полезные советы» Любовь Гончарова раскрыла россиянам правильный способ стирки одеял. Прежде чем загрузить одеяло в машину, специалист посоветовала сложить его в рулон. В то же время она отметила, что пуховые одеяла необходимо стирать в режиме деликатной стирки и при температуре не выше 30 градусов.

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    Мария Винар
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