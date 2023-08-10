Страдающим от нехватки секса дали совет

Секс-коуч Сандерс: увлечение порно может привести к отказу от секса с партнером

Секс-коуч Дейдре Сандерс дала совет обеспокоенной женщине, страдающей из-за пристрастия партнера к порно. Она указала на то, что увлечение фильмами для взрослых может привести к отказу от секса с живым человеком, пишет издание The Sun.

За советом к Сандерс обратилась 31-летняя читательница, которая пожаловалась на исчезновение интима из отношений. По словам женщины, когда она только начала встречаться с 34-летним возлюбленным, он был очень страстным любовником с высоким либидо. Однако за последний год он потерял к сексу всякий интерес. Сначала количество половых контактов между ними сократилось до одного в неделю, а теперь они случаются максимум раз в месяц.

Он [партнер] говорит, что просто больше не чувствует возбуждения, но признает, что порнография и вебкам-модели, на которых он смотрит в соцсетях, все еще «заводят» его. Эта ситуация заставляет меня чувствовать, что я ему больше не нравлюсь. Мне трудно не принимать это близко к сердцу из письма читательницы Дейдре Сандерс

Женщина подчеркнула, что перепробовала все способы решить проблему: от обсуждения ситуации до попыток соблазнить партнера сексуальным бельем и предложения пообниматься с продолжением, но это не вызвало у него интереса.

В ответ на письмо Сандерс заявила, что многим взрослым нравится смотреть порнографию, и в этом нет ничего предосудительного. Однако, по ее мнению, избранник слишком увлекся самоудовлетворением.

Когда фильмы для взрослых начинают влиять на сексуальную жизнь, это становится проблемой, уверена секс-коуч. По ее словам, порносайты подталкивают зрителя к просмотру все более экстремального контента, что в конечном итоге «притупляет аппетит к нормальному сексу». Человек начинает получать удовольствие сам, он больше не нуждается в партнере. Решить эту проблему можно лишь с помощью профессионала, подытожила Сандерс.

Ранее Сандерс дала совет мужчине, который женат на любительнице жесткого секса. Она указала, что не следует соглашаться на эксперименты, которые ему не нравятся и причиняют дискомфорт.