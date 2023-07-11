Женатому на любительнице жесткого секса мужчине дали совет

Секс-коуч Сандерс: не следует соглашаться на эксперименты в спальне, которые не нравятся

Секс-коуч Дейдре Сандерс дала совет обеспокоенному мужчине, который женат на любительнице жесткого секса. Она указала, что не следует соглашаться на эксперименты, которые ему не нравятся и причиняют дискомфорт, пишет The Sun.

За советом к Сандерс обратился 34-летний читатель, который рассказал, что его жена отказывается заниматься с ним традиционным сексом, поскольку пристрастилась к БДСМ-практикам. По его словам, 31-летняя женщина раньше никогда не интересовалась нетрадиционными эротическими играми, но три месяца назад она сама предложила попробовать грубый секс ради эксперимента. «Хотя это не было тем, чего я сильно желал, я согласился, так как хотел доставить ей удовольствие. Сначала это было не так уж плохо, но со временем ее требования стали более экстремальными», — поделился воспоминаниями читатель.

Он рассказал, что в их спальне вскоре появились плетки и приспособления для связывания, а супруга просила, чтобы он дал ей пощечину и говорил грубости. Когда мужчина признался жене, что ему не нравится происходящее, она отреагировала негативно и с тех пор избегает любого физического контакта с ним.

В ответ на письмо Сандерс указала, что иногда, попробовав экстремальные практики, человек теряет интерес к обычному сексу. Тем не менее она уверена, что если так случилось с женой читателя, это не дает ей права принуждать его. Сандерс посоветовала не соглашаться на то, что не нравится и причиняет дискомфорт. «Скорее всего она обижена и, возможно, отказывается от секса, чтобы наказать вас. Найдите спокойный момент, чтобы поговорить с ней, вдали от спальни. Четко объясните свои чувства и объясните, что ее поведение влияет на ваш брак», — дала совет Сандерс.

Она добавила, что следует обратиться к сексологу в случае, если достичь компромисса не удастся.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет женщине, чей муж шесть месяцев отказывался от интимной близости. Секс-коуч указала, что проблемы могли возникнуть из-за стресса и не следует без доказательств подозревать измену.