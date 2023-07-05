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07:25, 5 июля 2023Забота о себе

Женщине дали совет после отказа мужа заниматься сексом

Секс-коуч Сандерс: не следует подозревать мужа в измене после отказа заниматься сексом

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Колумнистка и секс-коуч Дейдре Сандерс дала совет женщине, обеспокоенной отказом мужа заниматься с ней сексом. Она считает, что той не следует без доказательств подозревать мужа в измене, пишет The Sun.

За помощью к Сандерс обратилась 49-летняя женщина, которая подозревает, что муж больше не считает ее привлекательной и завел роман на стороне. Она уточнила, что на девять лет старше супруга, но у них никогда не возникало проблем из-за разницы в возрасте. По ее словам, все изменилось год назад. «Он не говорит мне комплиментов и больше не инициирует секс. Всегда это делаю я. К моему удивлению, он начал искать оправдания, чтобы избежать близости», — пожаловалась анонимная читательница.

Она добавила, что у нее не получилось соблазнить супруга, хотя она приложила к этому все усилия. «Он в расцвете сил. Я не удивлюсь, если он встречается с кем-то еще, так как уже шесть месяцев не было секса, что на него не похоже», — поделилась подозрениями женщина.

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В ответ Сандерс подчеркнула, что не следует подозревать мужа в измене, если для этого нет веских оснований. Она посоветовала найти подходящий момент и откровенно рассказать ему о своих переживаниях. «Имейте в виду, что стареете не только вы, но и он. Точно так же, как женщины, мужчины могут испытывать изменения и физические проблемы, которые влияют на их сексуальное влечение», — отметила Сандерс.

Секс-коуч добавила, что у трудностей в постели может быть простое объяснение, не связанное с изменой, — например, стресс или снижение уровня тестостерона.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет мужчине, который обеспокоен чрезмерной сексуальностью своей девушки. Она считает, что ему следует позаботиться о контрацепции и задуматься о доверии в отношениях.

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    Екатерина Улитина
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