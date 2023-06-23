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05:00, 23 июня 2023Забота о себе

Обеспокоенному чрезмерно сексуальной подругой мужчине дали совет

Колумнистка Сандерс: не готовому иметь детей мужчине следует задуматься о доверии

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Известная британская секс-колумнистка Дейдре Сандерс дала совет мужчине, который обеспокоен чрезмерной сексуальностью своей девушки. Она считает, что ему следует позаботиться о контрацепции и задуматься о доверии в отношениях, пишет The Sun.

За советом к Сандерс обратился 32-летний мужчина, который заподозрил подругу в попытке забеременеть без его согласия. Узнав о беременности своей приятельницы, девушка сказала, что тоже хочет стать мамой, однако автор письма четко дал понять, что пока не готов иметь ребенка.

С тех пор она ведет себя странно. Она часто бывает очень отстраненной, но иногда чрезмерно ласкова, практически затаскивает меня в постель

из письма анонимного читателя Дейдре Сандерс

Поначалу мужчине было приятно внимание партнерши, но потом он заподозрил, что у ее одержимости сексом есть объяснение. Он опасается, что девушка прекратила принимать противозачаточные таблетки и пытается забеременеть. По его словам, обсудить проблему невозможно, поскольку подруга уходит от разговоров.

В ответ на письмо Сандерс указала, что нежеланная беременность и обман приведут к краху отношений. По ее мнению, если женщина действительно решила действовать без согласия партнера, то она совершает большую ошибку. «Но даже если она этого не делает, подозрения показывают, что вы ей не доверяете», — сказала Сандерс.

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Колумнистка посоветовала обсудить эту проблему с партнершей наедине или в кабинете психолога. Кроме того, она рекомендовала самостоятельно позаботиться об использовании средств контрацепции, чтобы не допустить нежелательной беременности.

Ранее Сандерс дала совет мужчине, переживающему о недостатке сексуального опыта мужчине. Она посоветовала во время интимной близости спросить женщину о ее желаниях и предпочтениях.

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    Екатерина Улитина
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