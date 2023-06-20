Переживающим о недостатке сексуального опыта мужчинам дали совет

Колумнистка Сандерс посоветовала неопытному в постели мужчине спросить женщину о желаниях

Британская секс-колумнистка Дейдре Сандерс посоветовала переживающему о недостатке сексуального опыта мужчине во время интимной близости спросить женщину о ее желаниях и предпочтениях. Такой совет она дала в авторской колонке для The Sun.

За помощью к Сандерс обратился 48-летний мужчина, который влюбился в женщину и беспокоится о качестве их интимной жизни. Он рассказал, что в прошлом у него была только одна партнерша — его бывшая жена. По его словам, она не интересовалась сексуальными экспериментами и предпочитала миссионерскую позу.

Сейчас я с женщиной, у которой опыта намного больше, чем у меня. Она понятия не имеет, насколько ограничен мой сексуальный репертуар, и я слишком смущен, чтобы сказать ей об этом из письма анонимного читателя Дейдре Сандерс

Читатель опасается, что его новая возлюбленная догадается о его неопытности. Кроме того, он не знает, как спросить у нее о предпочтениях в постели.

Сандерс указала, что существует множество книг с описанием сексуальных поз, однако, по ее мнению, не следует зацикливаться на теории. «Спросите свою партнершу, что ей нравится, и позвольте ей показать. Многие позы приходят сами собой, когда вы экспериментируете и пробуете то, что нравится», — сказала Сандерс.

Колумнистка посоветовала во время близости постараться расслабиться и не беспокоиться об опыте, так как он, по ее мнению, не так важен. Сандерс отметила, что каждый человек индивидуален и то, что нравится одному партнеру, может быть неприятно другому.

Ранее Сандерс дала совет девушке, которая под воздействием алкоголя потеряла самоконтроль и изменила бойфренду. Колумнистка предложила ей лечиться от алкогольной зависимости.