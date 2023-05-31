Изменившим из-за потери контроля после выпивки дали совет

Колумнистка Сандерс посоветовала неспособным контролировать себя из-за алкоголя лечиться

Решившимся на измену из-за неспособности контролировать поступки после выпивки следует признать проблемы с алкоголем и лечиться. Такой совет дала известная в Великобритании колумнистка Дейдре Сандерс в авторской колонке для издания The Sun.

За помощью к Сандерс обратилась 29-летняя читательница, которая мучается из-за чувства стыда. Она рассказала, что во время вечеринки с коллегами выпила слишком много вина и страстно целовалась с начальником на скамейке. Девушка призналась партнеру в проступке, поскольку поцелуй заметил его двоюродный брат и мог сообщить об измене. Молодой человек простил подругу, но теперь она испытывает чувство вины и не может понять причину, по которой совершает возмутительные поступки под воздействием алкоголя.

Сандерс объяснила, что алкоголь снимает запреты, помогает избавиться от стеснения и провоцирует на импульсивное поведение. Однако, если эффект воздействия спиртного доставляет неприятности, колумнистка посоветовала полностью отказаться от вредной привычки.

Если вы думаете, что пьете слишком много, скорее всего, так оно и есть. Признание факта, что у вас есть проблемы с алкоголем, — это, пожалуй, самый смелый шаг, который можно предпринять, чтобы восстановить контроль над своей жизнью. Дейдре Сандерс колумнистка

Сандерс дала совет трансформировать чувство вины перед партнером в заботу о нем и отношениях. Кроме того, она предложила сообщить молодому человеку о намерении пойти на психотерапию и попросить его о поддержке.

Ранее Дейдре Сандерс дала совет, как преодолеть страх вечного одиночества после смерти супруга. По ее мнению, надо дать себе время, чтобы пережить горе и смириться с утратой.