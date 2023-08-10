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07:31, 10 августа 2023Мир

В США раскритиковали отставного адмирала за слова об Украине

Экс-разведчик Риттер осудил отставного адмирала Ставридиса за слова об Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис позорит военную форму, когда произносит фразу «слава Украине». Об этом заявил экс-разведчик Скотт Риттер в своем Twitter.

Ранее в соцсетях адмирал обвинил сенатора Томми Табервилля в «ошибочных суждениях о ходе украинского конфликта». Ставридис подчеркнул, что Вашингтон расценил бы победу Киева как «чудо над Крымом». Скандальный пост бывший военный завершил словами «слава Украине».

«Адмирал, вы ведь знаете, что "Слава Украине" — это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время служения интересам нацистской Германии во Второй мировой войне, верно?» — поинтересовался Риттер.

Экс-разведчик отметил, что подобные высказывания делают Ставридиса «сторонником нацизма».

Ранее Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время будут полностью разгромлены российскими войсками. По его мнению, Москва скоро достигнет одной из главных целей специальной военной операции и нанесет стратегическое поражение украинским войскам.

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    Марина Совина
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