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18:20, 10 августа 2023Культура

В Ереване отменили концерт группы Little Big

Shot: в Ереване отменили концерт группы Little Big

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В столице Армении отменили концерт группы Little Big. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, жители Еревана подписали петицию против выступления коллектива. Причиной недовольства горожан стал поступок основателя группы Ильи Прусикина (внесен Минюстом России в список иноагентов), который в январе прокатился на скейтборде в виде креста. Организаторы сообщили, что «не могут гарантировать безопасность» зрителям и участникам шоу, в связи с чем приняли решение отменить выступление.

Ранее концерт Little Big отменили на Бали. Отмечалось, что поклонники коллектива возмутились в комментариях под записью тем, что участники группы сообщили о переносе за день до запланированного шоу.

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    Варвара Кошечкина
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