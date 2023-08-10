Shot: в Ереване отменили концерт группы Little Big

В столице Армении отменили концерт группы Little Big. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, жители Еревана подписали петицию против выступления коллектива. Причиной недовольства горожан стал поступок основателя группы Ильи Прусикина (внесен Минюстом России в список иноагентов), который в январе прокатился на скейтборде в виде креста. Организаторы сообщили, что «не могут гарантировать безопасность» зрителям и участникам шоу, в связи с чем приняли решение отменить выступление.

Ранее концерт Little Big отменили на Бали. Отмечалось, что поклонники коллектива возмутились в комментариях под записью тем, что участники группы сообщили о переносе за день до запланированного шоу.