Звезда сериала «Скандал» рассказала о начавшихся в детстве панических атаках

Актриса Керри Вашингтон рассказала о начавшихся в семь лет панических атаках

Известная американская актриса Керри Вашингтон рассказала о приступах панических атак, которые преследовали ее в детстве. Свои проблемы с психическим здоровьем она описала в мемуарах «Гуще чем вода», отрывок из которых опубликовал Oprah Daily.

46-летняя Вашингтон вспомнила, что мучительные приступы паники начались у нее в семь лет на фоне частых ссор родителей. «Сначала они проявлялись в виде ритма беспокойства, охватывающего мой мозг, затем превращались в быструю пульсацию, бешеный вихрь металлических ударов, наподобие тех, что бывают у тошнотворных старых вращающихся аттракционов на местной ярмарке», — описывает ощущения артистка.

Звезда сериала «Скандал» отметила, что в моменты приступов, которые обычно происходили по ночам, она испытывала ужас, головокружение и грусть. По ее словам, она постоянно мучилась от бессонницы, так как даже когда панических атак не было, она в страхе лежала без сна в ожидании приближения очередного наваждения.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала, как ей удалось справиться с паническими атаками. По ее словам, здоровый образ жизни и спорт помогли ей улучшить ментальное здоровье.