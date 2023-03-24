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19:45, 24 марта 2023Забота о себе

Дженнифер Лопес раскрыла секрет психического здоровья и подтянутой фигуры

Дженнифер Лопес назвала тренировки залогом психического здоровья

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса и певица Дженнифер Лопес часто начинает тренировки до наступления рассвета. Секрет подтянутой фигуры и хорошего настроения 53-летняя звезда раскрыла журналу UsWeekly.

Звезда фильма «Моя пиратская свадьба» уверена, что существует прямая зависимость между занятиями спортом и психическим здоровьем. Придерживаясь этого убеждения, она начинает физическую активность сразу после пробуждения, часто с пяти часов утра. «Я стараюсь делать правильный выбор и распределять свое время», — поделилась опытом артистка.

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Она призналась, что пользу здорового образа жизни оценила после одного случая. «Был период, когда я спала по три-пять часов в сутки. Днем была на съемочной площадке, ночами — в студии, а по выходным устраивала пирушки и снимала видео. Мне было чуть за 20, и я думала, что непобедима», — рассказала Лопес. Жизнь в таком режиме продолжалась до тех пор, пока однажды у звезды не произошел приступ панической атаки, вызванный истощением.

«Я осознала, насколько серьезными могут быть последствия для здоровья, если игнорировать потребности тела и разума. Именно в этот момент начался мой путь к здоровому образу жизни», — заключила Лопес.

Ранее американский актер Пол Радд признался, что с трудом пришел в форму ради роли супергероя Человека-муравья после 50 лет. Он пожаловался, что ему пришлось усердно тренироваться, чтобы избавиться от лишних килограммов.

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Екатерина Улитина
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