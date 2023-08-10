Охранникам топливно-энергетических объектов России захотели выдать новое оружие

В России предложили снабдить новым оружием охранников объектов ТЭК

В России охрану топливно-энергетических объектов предложили снабдить новыми видами пистолетов-пулеметов и автоматов Калашникова. Об этом рассказала «Парламентская газета».

Отмечается, что такой проект правительственного постановления опубликовали 10 августа на портале проектов нормативных правовых актов. По его данным, сотрудники ведомственной охраны объектов ТЭК смогут получить новые типы и модели боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему: пистолет-пулемет «ПП-2000», автомат АК-103, автомат АК-104 и автомат АК-74М. Получить данные модели охранники смогут временно в Росгвардии.

Ранее сотрудники могли получить пистолет ПМ, пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр», пистолет-пулемет ПП-93, пистолет-пулемет ОЦ-2 «Кипарис», пистолет-пулемет «Бизон-2», автомат АКМ, автомат АКМС.

Также, согласно документу, в кабинете министров хотят добавить новые должности в охрану ТЭК: работник дежурной части (им будет полагаться пистолет), работник, обеспечивающий пропускной и внутриобъектовый режимы на внутренних и внешних постах на охраняемом объекте, выполняющий обязанности старшего наряда охраны, у пульта технических средств охраны (они получат пистолет и пистолет-пулемет), работник, в том числе выполняющий обязанности по охране объектов, линейной части магистрального трубопровода (им могут выдать по пистолету, пистолету-пулемету и автомату), работник охраны, включенный в состав резервной группы по поиску и задержанию на охраняемом объекте лиц, незаконно проникших на объект, совершивших преступление на объекте, по отражению вооруженного нападения и действиям при чрезвычайных ситуациях (каждому из них будет полагаться по пистолету, пистолету-пулемету и автомату) и работник ведомственной охраны, включенный в состав резервной группы по усилению постов (им выдадут по пистолету, пистолету-пулемету и автомату).

Ранее стало известно, что у Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил директор ведомства Виктор Золотов. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.