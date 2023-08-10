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10:27, 10 августа 2023Среда обитания

Подсчитано число поврежденных зданий из-за взрыва в Сергиевом Посаде

ТАСС: из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 111 строений
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Из-за взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде было повреждено более 110 зданий. Об этом сообщает ТАСС.

В экстренных службах подсчитали, что в результате взрыва пострадали почти 100 жилых домов, в том числе и частные. К тому же повреждения получили социальные и административные здания. В общей сложности количество достигло 111 строений.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. В результате него оказался разрушен склад, расположенный на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, в расположенных неподалеку от завода домах и офисах взрывной волной выбило стекла в окнах и снесло межкомнатные перегородки.

Причиной взрыва, по предварительной информации, стал человеческий фактор.

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    Нина Ташевская
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