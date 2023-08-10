Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:49, 10 августа 2023Ценности

Полина Гагарина показала лицо без макияжа на новых фото в бикини

Фото: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина поделилась новыми снимками в бикини и без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя поп-исполнительница позирует на пляже в раздельном купальнике зеленого цвета. На размещенных фото артистка показала подтянутую фигуру и естественную внешность. Видно, что звезда во время отпуска решила отказаться от косметики. «Брови выгорели вовсе», — подписала звезда пост.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях. «Какая вы красивая», «Божественная», «Как приятно смотреть на естественную красоту», «Невероятная девушка», «Полина, вы очень красивая, но пару килограммов надо бы набрать», — высказывались они.

В мае Полина Гагарина ответила на критику ее фигуры фразой «да, я доска». Тогда знаменитость рассказала, что часто подвергается в сети насмешкам со стороны хейтеров по поводу размера ее груди.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о недостатке времени у украинцев для контрнаступления

    Звезда «Гусарской баллады» Голубкина опровергла новости о госпитализации

    В ДНР назвали самые горячие направления фронта

    На популярном курорте Европы мужчины побили туристку за место на шезлонге

    Европейской стране предрекли экологическую катастрофу

    Популярный комик рассказал о слезах из-за приглашения на шоу Харламова

    Скандальная звезда «Золушки» лишится дома из-за забастовки актеров

    Рианна родила дочь

    Стало известно о намерении Мбаппе остаться в ПСЖ

    Президент Зимбабве пообещал всем голосующим за его партию попадание в рай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости