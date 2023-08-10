Полина Гагарина показала лицо без макияжа на новых фото в бикини

Российская певица Полина Гагарина поделилась новыми снимками в бикини и без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя поп-исполнительница позирует на пляже в раздельном купальнике зеленого цвета. На размещенных фото артистка показала подтянутую фигуру и естественную внешность. Видно, что звезда во время отпуска решила отказаться от косметики. «Брови выгорели вовсе», — подписала звезда пост.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях. «Какая вы красивая», «Божественная», «Как приятно смотреть на естественную красоту», «Невероятная девушка», «Полина, вы очень красивая, но пару килограммов надо бы набрать», — высказывались они.

В мае Полина Гагарина ответила на критику ее фигуры фразой «да, я доска». Тогда знаменитость рассказала, что часто подвергается в сети насмешкам со стороны хейтеров по поводу размера ее груди.