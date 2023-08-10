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06:49, 10 августа 2023Мир

Количество пострадавших во время митинга в Эквадоре увеличилось

Генпрокуратура Эквадора: девять человек получили ранения во время митинга

Фото: Juan Diego Montenegro / dpa

Генпрокуратура Эквадора сообщила, что девять человек, в том числе двое полицейских и кандидат в члены нацассамблеи страны, получили ранения во время митинга. Ранее сообщалось, что на нем убили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо, сказано в Twitter-аккаунте ведомства.

«На данный момент сообщается о девяти раненых, среди которых кандидат в члены ассамблеи и двое полицейских», — говорится в официальном сообщении.

Ранее местная Генпрокуратура уточнила, что подозреваемый в убийстве Фернандо Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений.

9 августа кандидата в президенты Эквадора на выборах 2023 года убили после предвыборной встречи. Политик погиб от трех выстрелов в голову. Уточнялось, что в результате происшествия пострадали еще восемь человек. Позже президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил факт убийства Фернандо Вильявисенсьо. Он также анонсировал начало заседания кабинета безопасности в ближайшее время.

Политик добавил, что организованная преступность в стране зашла слишком далеко, однако виновные ощутят на себе всю тяжесть наказания в соответствии с законом.

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    Марина Совина
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