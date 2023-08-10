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07:38, 10 августа 2023Россия

Горевший на площади 1200 «квадратов» автосервис под Москвой потушили

МЧС заявило о ликвидации пожара в автосервисе в подмосковном Домодедово

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com

Горевший на площади 1200 квадратных метров автосервис в Домодедово на юге Московской области потушили. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.

«Открытое горение в автосервисе ликвидировали в 5:18», — заявили в ведомстве.

О ЧП стало известно ночью 10 августа. Пожар произошел по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1.

В 4:18 по московскому времени возгорание было локализовано.

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    Евгения Куликова
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