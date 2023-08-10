Горевший на площади 1200 «квадратов» автосервис под Москвой потушили

МЧС заявило о ликвидации пожара в автосервисе в подмосковном Домодедово

Горевший на площади 1200 квадратных метров автосервис в Домодедово на юге Московской области потушили. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.

«Открытое горение в автосервисе ликвидировали в 5:18», — заявили в ведомстве.

О ЧП стало известно ночью 10 августа. Пожар произошел по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1.

В 4:18 по московскому времени возгорание было локализовано.